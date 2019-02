21. Februar 2019, 21:35 Uhr Hohenbrunn Thermografischer Rundgang

Wo verlieren Gebäude Wärme? Wo wird Energie verschwendet? Bei einem thermografischen Spaziergang, den die Gemeinde Hohenbrunn gemeinsam mit der Energieagentur Ebersberg-München am Dienstag, 26. Februar, anbietet, können Hausbesitzer das herausfinden. Mit einer Wärmebildkamera beleuchtet ein Experte von 18 Uhr an vier Häuser von außen, die möglichst unterschiedlich sein sollen - von Alt- bis Neubau. Auf diese Weise sollen Hauseigentümer sehen, wo es an dem Gebäude Schwachstellen gibt. Auch wenn das eigene Haus nicht ausgewählt wird, kann man an dem Spaziergang teilnehmen. Denn was man dort erfährt, lässt sich laut Hohenbrunner Rathaus auf die eigene Immobilie übertragen. Bevor der Spaziergang beginnt, gibt es von 18 Uhr an im Rathaus eine Einführung in das Thema Thermografie. Das Angebot ist kostenlos.