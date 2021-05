Die Hohenbrunner SPD will ihren Stammtisch fortan wieder im regulären Turnus stattfinden lassen, wenn auch coronabedingt derzeit nur online. Jeweils am zweiten Montag im Monat sind die virtuellen Treffen angesetzt. Bei der nächsten Zusammenkunft am kommenden Montag, 10. Mai, stehen nach Angaben der Sozialdemokraten die aktuelle Situation und Informationen rund um das Riemerlinger Schwimmbad im Mittelpunkt der Gespräche. Beginn ist um 20 Uhr. Interessenten können sich per E-Mail an die Adresse info@spd-hohenbrunn.de anmelden und auf diesem Weg die Zugangsdaten zum Montagsstammtisch anfordern.