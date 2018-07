24. Juli 2018, 22:06 Uhr Hohenbrunn Sommer auf dem Moarhof

Grill, Getränke, Gespräche. Das alles erwartet die Besucher des Sommerfestes des Hohenbrunner CSU-Ortsverbandes an diesem Freitag, 27. Juli, von 18 Uhr an auf dem Moarhof in der Dorfstraße 16 in Hohenbrunn. Die Frauen Union, der CSU Ortsverband Hohenbrunn und die Junge Union am Ort laden alle interessierten Bürger gemeinsam ein.