Schülerinnen und Schüler leiden besonders unter der Corona-Pandemie. Isabell Sonnefeld ist Mitglied des Landesschülerrats, der die Schüler im Freistaat vertritt, und bereitet sich gerade an der Carl-Steinmeier-Mittelschule in Hohenbrunn auf die Mittlere Reife vor. Gemeinsam mit Philip Orlowski, Schülersprecher der Realschule Neubiberg, wird sie am Mittwoch, 19. Mai, 19.30 Uhr, bei einer Veranstaltung der Grünen über "Mitbestimmung und Schulalltag unter Coronabedingungen" sprechen. Was kann die Schülervertretung bewirken und wie erleben politisch engagierte junge Menschen ihren Alltag? Auch soll es um Anregungen gehen, was bei Planung der Realschule in Hohenbrunn bedacht werden sollte. Die Veranstaltung findet online statt. Anmeldung ist möglich über https://gruenlink.de/215w.