Bei einem der größten Tanzturniere der Welt, den German Open Championships (GOC) in Stuttgart, haben Nicola Götzner und Paul Siegl von den Boogie Magic's den Europameistertitel im Boogie Woogie gewonnen. Rund 4000 Tänzer und Tänzerinnen gingen in insgesamt 38 Einzelwettbewerben der Profis und Amateure im Kultur- und Kongresszentrum an den Start, darunter 25 Boogie-Woogie-Paare aus neun Nationen. Nachdem sie in der Vorrunde noch mit "angezogener Handbremse" getanzt hatten, reichte den beiden Hohenbrunnern ihre technisch exzellente Leistung für die direkte Qualifikation für das Halbfinale. Mit einem denkbar knappen Punkterückstand tanzten sich Nicola Götzner und Paul Siegl an Platz zwei liegend hinter ihren ärgsten Konkurrenten aus dem eigenen Land in die nächste Runde.

Detailansicht öffnen Nicola Götzner und Paul Siegl bei ihrem Auftritt in Stuttgart. (Foto: Privat)

Mit knappem Punktevorsprung und überzeugender Leistung marschierte das Juniorenpaar dann an erster Stelle direkt ins Finale durch. Bei dem Piano-Boogie kamen zur perfekten Technik der beiden Tänzer vom Tanzzentrum des TSV Hohenbrunn-Riemerling noch eine Portion Kreativität bei den gezeigten Figuren und der spontanen Interpretation der Musik. Damit haben die zwei Landkreis-Tänzer ihren Hauptkonkurrenten aus Deutschland und Russland gezeigt, dass man bei der Vergabe des Titels mit ihnen rechnen muss.

In der atemberaubenden Atmosphäre des berühmten Beethoven-Saals brillierte das Paar aus Hohenbrunn im Finale und konnte sein Können punktgenau abrufen. Mit Unterstützung des heimischen Publikums gelang Götzner und Siegl eine nahezu fehlerfreie Runde. Dies zeigte sich auch im deutlichen Punkteabstand zu den Zweitplatzierten. Die Goldmedaille war ihnen nach dieser Vorstellung sicher. Silber ging ebenfalls nach Deutschland, die Bronzemedaille nach Schweden.

"Der Plan war, mit einer soliden Runde in das Turnier zu starten, um die Nervosität abzulegen und erst mal unsere solide Technik unter Beweis zu stellen", erklärte Paul Siegl hinterher. Für das Halbfinale habe er stark auf einen Piano-Boogie gehofft. "Das ist eine unserer Stärken. Im Finale konnten wir dann die Leistung, die wir sonst im Training bringen, voll abrufen." "Es lief alles top und dass wir mit so großem Abstand gewonnen haben, macht uns Hoffnung für die Weltmeisterschaft im Herbst in Moskau", sagt Nicola Götzner. Cornelia Versteegen und Stephan Eichhorn, die erfolgreich die Senior-Class der Boogie Magic's vertreten, freuten sich in Stuttgart über den vierten Platz.