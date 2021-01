Von Anna Lea Jakobs, Hohenbrunn

Sich auf dem eigenen Sofa von medizinischem Fachpersonal testen zu lassen - das verspricht der Dienstleister "Die Weihnachtsretter". Jörg Abel und ein Geschäftspartner haben zusammen die Online-Seite Mitte Dezember gegründet. Auf der Vermittlerplattform können Menschen aus dem Landkreis für 35 Euro einen privaten Schnelltest-Hausbesuch eines Arzts buchen. Dieser führt dann in den eigenen vier Wänden den Antigen-Schnelltest durch. Das Ziel sei, dass sich mehrere Nachbarn zusammentun und gemeinsam einen Schnelltest buchen, sagt Jörg Abel. Ein einzelner Hausbesuch wäre nicht lukrativ genug.

Auf der Internet-Seite kann der Zusammenschluss der Hausgemeinschaften einen Test kaufen und angeben, wie viele Adressen insgesamt angefahren werden sollen. Den Ärzten werden die Informationen zugeschickt und sie entscheiden, ob sich der Zeitaufwand für sie lohnt. Wenn der Wunschtermin nicht eingehalten werden kann, erhalten die Kunden ihr Geld wieder zurück.

Am Wochenende vor Weihnachten startete die Online-Plattform. "Die Grundidee war, das Weihnachtsfest zu retten", sagt Mitgründer Abel. Die Weihnachtsretter-Firma will auch im Jahr 2021 ihre Dienstleistungen anbieten. Laut Abel hat ein privater Hausbesuch den Vorteil, dass Kunden sich nicht dem erhöhten Infektionsrisiko in den Testzentren aussetzen müssen. Zudem kommen Menschen höheren Alters oder mit körperlichen Einschränkungen dort nur schwer hin oder müssen stundenlang anstehen.

Eigentlich ist Abel Online-Händler und Geschäftsführer eine Vertriebsgesellschaft in Hohenbrunn. Sein Fachgebiet liegt nicht in der Medizin. Von der Verlässlichkeit der Tests ist er überzeugt und vertraut den Ärzten, mit denen er kooperiert. Gerade Antigen-Schnelltests wurden in der Vergangenheit kritisiert. "Ich sehe den Test als Hilfe und nicht als Gefahr", sagt Abel.