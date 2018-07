19. Juli 2018, 21:57 Uhr Hohenbrunn Rathaus sagt Dorffest ab

Die Gemeinde Hohenbrunn hat wegen des erwarteten schlechten Wetters das für diesen Samstag, 21. Juli, geplante Dorffest abgesagt. Sämtliche Prognosen wiesen leider in die gleiche Richtung, teilte das Rathaus in einer Pressemitteilung mit. Deshalb habe man keine andere Möglichkeit gesehen. Das Fest, an dem viele ortsansässige Vereine mit eigenen Ständen mitwirken, sollte von 15 bis 22 Uhr in der Dorfstraße steigen. Als ein Höhepunkt war für dieses Mal der Auftritt des Münchner Kabarettisten Michael Dietmayr angekündigt.