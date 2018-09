25. September 2018, 22:05 Uhr Hohenbrunn Pilzbefall am Naturdenkmal

Am Naturdenkmal Altlauf in Hohenbrunn sind Bäume vom Eschentriebsterben betroffen. Um den Rundwanderweg zu sichern, werden Bäume, die von dem Pilz befallen sind, am Donnerstag, 27. September, von 8 Uhr an gefällt. Die Wege um das Naturdenkmal herum - zum Beispiel ein Teil des Pframmerner Wegs - werden voraussichtlich den ganzen Tag gesperrt. Ein Schild am Hohenbrunner Ortsrand wird eine Umleitung ausweisen. Die umgeschnittenen Bäume werden als Totholz für Tiere und Pilze im Naturdenkmal belassen.