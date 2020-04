Die Stadtwerke München erneuern bis etwa Ende Juni in der Dorfstraße, der Kirchstockacher Straße und der Höhenkirchener Straße die Erdgasleitung. Die Dorfstraße wird dadurch von Montag, 20. April, an für vier bis fünf Wochen zur Einbahnstraße in Richtung Norden. In der Höhenkirchener Straße und der Kirchstockacher Straße kommt es während der Grabungsarbeiten vorübergehend zu Behinderungen und Absperrungen auf Gehweg und Fahrbahn. Einige Parkplätze fallen weg, die Zugänge zu den Geschäften, Häusern und Einfahrten werden jedoch durch Brücken sichergestellt.