2. Juni 2019, 21:48 Uhr Hohenbrunn Motorradfahrer stürzt auf der A99

Weil er nicht rechtzeitig bremsen konnte, ist ein Motorradfahrer am Samstagmorgen auf der Autobahn A 99 gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Autobahnpolizei Hohenbrunn mitteilt, war der 56-Jährige mit seinem Motorrad gegen 8.45 Uhr in Richtung Nürnberg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Hohenbrunn ein Autofahrer vor ihm verkehrsbedingt abbremste. Der 56-Jährige bremste ebenfalls und versuchte nach rechts zu fahren, wodurch sein Motorrad ins Schlingern geriet. Er konnte sein Motorrad nicht mehr unter Kontrolle bringen, so dass er auf die linke Fahrzeugseite stürzte. Das Motorrad und der Fahrer schlitterten etwa 50 Meter über den Asphalt bis beide zum Liegen kamen. Durch den Sturz wurde der Fahrer schwer verletzt, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eines der umliegenden Krankenhäuser geflogen. Lebensgefahr besteht laut Polizei für den Motorradfahrer jedoch nicht. Am Motorrad soll ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden sein Für die Rettungsmaßnahmen und Landung des Rettungshubschraubers musste die A 99 für etwa 30 Minuten total gesperrt werden.