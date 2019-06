18. Juni 2019, 21:41 Uhr Hohenbrunn Lockerer Latin Jazz

Der Alte Wirt in Hohenbrunn ist an diesem Freitag, 21. Juni, wieder Schauplatz eines Jazzkonzerts. Protagonisten aus der Münchner Szene werden aufspielen, darunter zum ersten Mal in Hohenbrunn der Trompeter Harald Kuhn, der auch als Stilist auf dem Flügelhorn gilt und nicht zuletzt den renommierten Blechblas-Theoretiker und Komponisten Malte Burba unterrichtet hat. Hinzu kommen Pianist Klaus Raible, der an der Musikhochschule lehrt und Bassist Peter Bockius, der mit prägnanten Spiel der Rhythmusgruppe seine besondere Note gibt, sowie am Schlagzeug Florian Oppenrieder und Werner Riedel, Organisator der Reihe "Kultur in Hohenbrunn", an der Ventilposaune. Zum Sommeranfang wird ein Programm aus lockerem Straight Ahead- und Latin Jazz gespielt. Das Konzert im Alten Wirt, Taufkirchner Straße 4, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind möglich unter 08102/897 97 40.