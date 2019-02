3. Februar 2019, 22:04 Uhr Hohenbrunn Lichterzug zum Eintragen

Zu einem Lichterzug von Riemerling nach Hohenbrunn lädt das Aktionsbündnis für den Artenschutz am Mittwoch, 6. Februar, alle Riemerlinger ein. An diesem Abend ist das Bürgerbüro im Rathaus wegen der Eintragung für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" ausnahmsweise bis um 20 Uhr geöffnet. Gemeinsam soll mit Lichtern, Laternen und Lampions zum Rathaus gezogen werden, um sich in die Listen einzutragen. Anders als vom Aktionsbündnis gewünscht, gibt es in Riemerling keinen Raum zum Unterschreiben. Start ist um 18 Uhr an zwei Orten - Ecke Hohenbrunner/Forststraße und Ecke Geranienstraße/Notinger Weg. Nach der Eintragung treffen sich die Teilnehmer zum Ratsch im Alten Wirt.