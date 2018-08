1. August 2018, 22:01 Uhr Hohenbrunn Leitungsbau blockiert Straße

Bis einschließlich 31. August ist die Taufkirchner Straße in Hohenbrunn (B 471) nur einseitig befahrbar. Der Verkehr aus Putzbrunn kommend wird komplett umgeleitet - Fahrzeuge in Richtung Putzbrunn können die B 471 dagegen nutzen. Umleitungen werden über die Putzbrunner Straße und die Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn sowie über mehrere innerörtliche Straßen in Hohenbrunn ausgeschildert. Fahrzeuge, die eine Höhe von 3,60 Metern überschreiten, müssen einen Umweg über Höhenkirchen-Siegertsbrunn nehmen. Die Busse der Linie 214 werden in Hohenbrunn innerörtlich umgeleitet. Die halbseitige Sperrung ist Bauarbeiten im Zuge der Verlegung von Fernwärmeleitungen der Energieversorgung Ottobrunn geschuldet.