Das Musikinstitut "3klang" will in den Monaten April und Mai mehrere Online-Infotage veranstalten, um über seine Musikangebote zu informieren. Wer sich für ein bestimmtes Instrument, Gesang oder Unterrichtsfach in diesem und oder dem kommenden Schuljahr interessiert, findet auf der Homepage www.3klang-musik.de passende Termine und kann sich per E-Mail bei info@3klang-musik.de dazu anmelden. Das Musikinstitut unterrichtet im Münchner Südosten in Waldperlach, Neubiberg, Putzbrunn, Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Gesang und nahezu allen Instrumenten. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 08161/53 28 78 oder per Mail an info@3klang-musik.de.