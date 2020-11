In Hohenbrunn gibt es zur Unterstützung des lokalen Gewerbes jetzt einen Geschenkgutschein. Nach dem Motto "Lokal kaufen!" bietet der Gutschein laut einer Mitteilung aus dem Rathaus eine wunderbare Möglichkeit, am Ort eine "passende Aufmerksamkeit für fast jede Gelegenheit" zu bekommen: "Von kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zu Deko oder Blumenschmuck - hier ist für jeden etwas dabei", heißt es. Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) begrüßt die Neuerung, die von sofort an im Rathaus an der Pforte bar oder per EC-Karte erworben und bei einem der teilnehmenden Unternehmen eingelöst werden kann. Der Wert kann zwischen zehn Euro und hundert Euro frei gewählt werden. Eine kleine Stückelung sei von Vorteil, weil der Gutschein nur vollständig bei einem Teilnehmer eingelöst werden könne. "Ich würde mich freuen, wenn viele Hohenbrunner diese Gelegenheit nutzen, um unsere Unternehmen vor Ort zu unterstützen", sagt Straßmair. Eine Übersicht teilnehmender Firmen ist auf der Homepage www.hohenbrunn.de/gutschein zu finden.