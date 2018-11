11. November 2018, 22:21 Uhr Hohenbrunn Grüne Stunde

Was landet auf unseren Tellern? Diesem Thema widmet sich die nächste "Grüne Stunde" der örtlichen Grünen mit einer Vertreterin eines Lieferservices. Im Gemeindeblatt wurde die Veranstaltung fälschlicherweise für Mittwoch, 14. November, angekündigt, der richtige Termin ist jedoch am Mittwoch, 21. November. Beginn ist um 19.30 Uhr im Restaurant La Vigna an der Jäger-von-Fall-Straße 8 a.