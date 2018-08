20. August 2018, 21:54 Uhr Hohenbrunn Grüne Stunde

Die Hohenbrunner Grünen haben bei ihrer monatlichen "Grünen Stunde" am Mittwoch, 22. August, Claudia Köhler zu Gast. Die Direktkandidatin der Grünen für den Bayerischen Landtag im Stimmkreis München-Nord stellt sich vor und steht für Fragen zur Landespolitik der Grünen zur Verfügung. Das Treffen findet im Restaurant La Vigna an der Jäger von Fall Straße 8 a in Hohenbrunn statt. Beginn ist um 19 Uhr. Bei schönem Wetter findet das Treffen im Innenhof des Restaurants statt.