"Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung" - so steht es in der Bayerischen Verfassung. Jürgen Mistol, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, kommt an diesem Dienstag, 4. Februar, nach Hohenbrunn und will bei der Veranstaltung "Wohnraum schaffen - flächensparend, ökologisch, menschenfreundlich" aufzeigen, wie bezahlbares und nachhaltiges Wohnen möglich wird. Insbesondere die kommende Siedlungsentwicklung westlich der S-Bahn in Hohenbrunn soll dabei thematisiert werden. Der Informations- und Diskussionsabend im Alten Wirt, Taufkirchner Straße 4, beginnt um 19.30 Uhr.