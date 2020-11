Isabell Sonnefeld von der Carl-Steinmeier-Mittelschule in Hohenbrunn ist neue Schülersprecherin für alle Mittelschulen in Oberbayern. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Sandy Hoffmann aus Pfaffenhofen an der Ilm wurde sie von den Schülersprecherinnen und Schülersprechern aus den 23 Schulamtsbezirken Oberbayerns gewählt.

Besonders am Herzen liegt den beiden laut einer Pressemitteilung der Regierung von Oberbayern die Etablierung einer Kultur des Hinsehens an den Mittelschulen sowie die Ausrichtung eines oberbayerischen Mittelschultages unter dem Motto "Ich - Du - Wir. Gemeinsam für ein gutes Miteinander - Gemeinsam gegen Rassismus". Er soll an allen Mittelschulen in Oberbayern gleichzeitig stattfinden.

Die Wahlen der Schülervertretungen der 392 Mittel-, 126 Förder- und 388 beruflichen Schulen für den Regierungsbezirk fanden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erstmals im Rahmen von Videokonferenzen statt. Regierungspräsidentin Maria Els gratuliert den Gewählten: "Ich freue mich, dass Sie bereits in jungen Jahren Verantwortung übernehmen und sich für Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler engagieren."