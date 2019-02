10. Februar 2019, 21:52 Uhr Hohenbrunn Flüssiggastank brennt aus

Feuerwehr in Riemerling verhindert Explosion in Lagerhalle

Ein Großbrand in einer Autowerkstatt im Gewerbegebiet Riemerling hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag vor eine besondere Herausforderung gestellt. Vor einer Lagerhalle war ein mit 3500 Liter Flüssiggas gefüllter Tank in Brand geraten, ein Teil des 3500 Quadratmeter großen Gebäudes stand in Flammen, auch eine Umkleide und ein Unterstand mit zwei Fahrzeugen sowie ein Bürocontainer hatten Feuer gefangen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die Einsatzkräfte um 1.49 Uhr alarmiert worden. Als sie in der Otto-Hahn-Straße eintrafen brannte der Unterstand mit den Autos, darunter ein VW-Bus, bereits auf 20 Metern Länge. Lautes Zischen und eine meterlange Feuersäule machten den Einsatzkräften zudem sehr schnell deutlich, dass in der Halle aus einem Flüssiggastank durch die starke Hitzeentwicklung brennend das Gas entweicht. Für die Feuerwehr war sofort klar: Hier herrscht höchste Explosionsgefahr. Während einerseits mit mehreren Rohren die Brandbekämpfung eingeleitet wurde, kühlten weitere Atemschutz-Trupps mit Wasserwerfern und zusätzlichen Rohren den freistehenden Tank. Außerdem musste ein Rolltor der Lagerhalle gewaltsam geöffnet werden, um hier eine Brandausbreitung zu verhindern.

60 Kräfte der Feuerwehren Hohenbrunn und Ottobrunn, die Kreisbrandinspektion, der ABC-Zug München-Land waren im Einsatz. Allerdings war es der Feuerwehr nicht möglich, den Gastank zuzudrehen. So musste der Inhalt unter permanenter Kühlung komplett abgefackelt werden. Ein langwieriges Unterfangen: Erst nach gut fünf Stunden, gegen 7.30 Uhr, war der Tank leer. Dennoch sprach die Feuerwehr bei diesem Großbrand vom "Glück im Unglück". Denn wäre das Feuer auf dem am Waldrand gelegenen Areal nicht zufällig entdeckt worden, wäre laut Feuerwehr eine Explosion des Tanks wahrscheinlich gewesen. Auch eine Ausbreitung des Feuers auf die gesamt Lagerhalle hätte nicht verhindert werden können. Der Schaden beträgt etwa 100 000 Euro.