23. Juli 2018, 21:53 Uhr Hohenbrunn Flüchtlinge in Hohenbrunn

Die Grünen in Hohenbrunn machen die am Ort lebenden Flüchtlinge zum Thema. Beim Treffen unter dem Motto "Grüne Stunde" stellen am Mittwoch, 25. Juli, von 19.30 Uhr an die Sprecherinnen des Helferkreises Asyl vor, wie es den Familien, alleinerziehenden Müttern und Jugendlichen geht. Die Veranstaltung findet in der Gaststätte La Vigna statt.