3. Juni 2019, 22:02 Uhr Hohenbrunn Entdecke die Sonnenseite

Unter dem Motto "Entdecke deine Sonnenseite" wirbt die Gemeinde Hohenbrunn für Fotovoltaik-Anlagen im privaten Bereich. Die Energieagentur Ebersberg-München berät Hausbesitzer am Dienstag in der Grundschule Riemerling. Die Gemeinde übernimmt die Kosten der Solarberatung durch die Energieagentur und fördert die Anschaffung einer Fotovoltaik-Anlage. Die Beratungen finden im Juni und Juli bei den Interessenten in deren Haus statt. Auftakt zur Solarkampagne ist am Dienstag, 4. Juni, 19 Uhr, in der Grundschule Riemerling. Anmeldeschluss für die Vor-Ort-Beratung ist der 18. Juni. Mehr unter www.hohenbrunn.de/solarkampagne.