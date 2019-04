4. April 2019, 22:09 Uhr Hohenbrunn Diskussion zum Entscheid

Zu einer Diskussionsveranstaltung zu dem am 26. Mai stattfindenden Bürgerentscheid lädt die Gemeinde Hohenbrunn für Dienstag, 9. April, von 19 Uhr an in die Turnhalle der Grundschule ein. Die Hohenbrunner werden am Tag der Europawahl darüber abstimmen, ob im Neubaugebiet an der Putzbrunner Straße östlich der Brennereistraße eine Tiefgarage statt eines oberirdischen Parkplatzes mit 100 Stellplätzen für den geplanten Supermarkt gebaut werden soll. Dem gegenüber steht ein Ratsbegehren, das den Bau eines Supermarktes mit 1400 Quadratmetern Fläche, eines Ärztehauses samt Apotheke sowie des oberirdischen Parkplatzes endgültig festzurren soll. An dem Abend sollen beide Parteien zu Wort kommen.