6. November 2018, 22:20 Uhr Hohenbrunn Debatte um weiteres Gymnasium

Bei der Suche nach einem Standort für ein viertes Gymnasium im Südosten des Landkreises ist unversehens Hohenbrunn ins Gespräch gekommen. Und zwar ohne eigenes Zutun. Vielmehr sprach Bürgermeister Stefan Kern (CSU) aus dem benachbarten Brunnthal auf der Bürgerversammlung am Montag einen möglichen Standort Hohenbrunn an. Landrat Christoph Göbel (CSU) hält ein Gymnasium dort am Bahnhof zumindest für eine Option. Wegen steigender Schülerzahlen und der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium bestehe Handlungsdruck, sagte Göbel am Dienstag. Die Schulen in Ottobrunn, Neubiberg und Höhenkirchen-Siegertsbrunn bräuchten Entlastung. Bisher hat Neubiberg in Unterbiberg einen Standort angeboten. Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) war am Dienstag nicht erreichbar. Weil Hohenbrunn bisher auf das Fehlen eines Grundstücks verwies, hält Göbel dort ein Gymnasium eher für unwahrscheinlich.