18. September 2018, 22:01 Uhr Hohenbrunn Bürgerdialog für Jugendliche

Mit einem Bürgerdialog richtet sich die Gemeinde an alle 14- bis 21-Jährigen in Hohenbrunn. Im "Jugendforum" am Freitag, 21. September, soll es darum gehen, was sich junge Menschen für die Zukunft des Ortes wünschen, und was verändert werden müsste, um Hohenbrunn langfristig als Wohnort attraktiv zu gestalten. Die Veranstaltung findet von 17 bis 20 Uhr im Jugendtreff am Pframmerner Weg 5 statt. Es wird um kurze Anmeldung gebeten, per Mail an kontakt@buergerdialog-hohenbrunn.de oder per Whatsapp an die 0174/945 42 78.