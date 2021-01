Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser will in Hohenbrunn ihr Netz ausbauen. Mit der Gemeinde hat sie eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Jetzt haben die Bürger vom 3. Februar bis 22. April die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss zu beauftragen. Nur wenn mindestens 40 Prozent der Haushalte sich dazu entschließen, wird ausgebaut. Die Gemeinde müsste hierfür keinerlei Investitionen tätigen, da die Deutsche Glasfaser das Netz privatwirtschaftlich ausbaut. Die Deutsche Glasfaser informiert mit zwei Online-Infoabenden am Montag, 1. Februar, und am Dienstag, 2. Februar, jeweils von 19 Uhr an. Weitere Details gibt es auf: https://www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau/gebiete/hohenbrunn-ix/. Persönliche Beratung ist von 17. Februar an jeweils mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr in Hohenbrunn in der Georg-Kerschensteiner-Straße 3 möglich.