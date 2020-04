Das Hohenbrunner Rathaus öffnet am Montag, 4. Mai, wieder für den Parteiverkehr seine Türen. Allerdings können Besucher nur nach telefonischer Terminvereinbarung kommen und müssen beim Betreten des Gebäudes zumindest eine Behelfsmaske tragen. Die Vergabe von Terminen ist von 8 bis 12 Uhr sowie zwischen 13 und 15.30 Uhr unter der Telefonnummer 08102/800-0 möglich. Auch das Rathauspersonal wird zur Abwicklung der Termine Masken tragen. Dies gilt ebenfalls in Kirchheim, wo die Verwaltung am Mittwoch, 6. Mai, wieder öffnet. In Sauerlach beginnt der Betrieb am Montag, 4. Mai, wo unter Telefon 08104/66 46-0 oder per E-Mail an gemeinde.sauerlach@sauerlach.bayern.de Termine vereinbart werden können.

Wie die Stadt Garching mitteilt, gilt die Maskenpflicht bereits seit Montag im Rathaus sowie für Kunden und Händler beim Wochenmarkt am Mittwoch von 13.30 bis 18 Uhr und beim Bauernmarkt am Samstag von 8 bis 13 Uhr.