Der Arbeitskreis Arbeit und Wirtschaft in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat sich vorgenommen, das Rathaus für einen Ausbau der heimischen Arbeitsplätze und eine Förderung der ortsansässigen Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen. Man wolle das Arbeitsfeld einer kommunalen Wirtschaftsförderung "fest in der Gemeinde verankern", heißt es in der Ankündigung einer Veranstaltung am Mittwoch, 9. Oktober, 19 Uhr, bei der Fachleute im Arcone-Technologie-Center in Höhenkirchen zum Thema sprechen sollen. Der Abend steht unter dem Motto "Beraten, Fördern, Vernetzen: Wirtschaftsförderung in unserer Gemeinde". Als Hauptrednerin wird Edigna Kessel, Leiterin der Wirtschaftsförderung in Eichenau, erwartet. Außerdem sprechen Lothar Lauterbach, Gründer der IT-Unternehmens Lauterbach GmbH, des größten ortsansässigen Unternehmens, wie es heißt, und Helmut Schaller, Leiter der Aktiv-Senioren Bayern.