23. Juli 2019, 22:03 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Wandern in der Bibelwoche

Der Pfarrverband Höhenkirchen organisiert für Kinder im Grundschulalter von Dienstag, 3., bis Freitag, 6. September, jeweils von 9 bis 15 Uhr eine Kinderbibelwoche. Unter dem Motto "Mit Jesus und seinen Freunden unterwegs" treffen sich die Kinder jeden Morgen im Pfarrzentrum und brechen von dort zur Wanderung auf. Die Kinder-Bibel-Woche endet mit einem Kinderwortgottesdienst am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr im Pfarrzentrum, zu dem auch die Erwachsenen eingeladen sind. Die Anmeldung läuft und ist noch bis Freitag, 26. Juli möglich per E-Mail an claudia.laube66@gmx.de.