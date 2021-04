Noch immer ist es nicht möglich, sich an einem echten Stammtisch zu treffen, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Die Unabhängigen Bürger (UB) Höhenkirchen-Siegertsbrunn laden daher zu einem öffentlichen virtuellen Stammtisch am Dienstag, 27. April, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die UB-Fraktion berichtet aus dem Gemeinderat und den Ausschüssen. Bei Interesse am gegenseitigen Austausch und der Diskussion über aktuelle Themen der Gemeinde kann für die Anmeldung zum Stammtisch eine E-Mail an sabine.theiner@ub-hksbr.de gesandt werden. Es wird dann ein Einladungslink zugeschickt, über den die Teilnahme am Treffen möglich ist.