Rechtzeitig zum neuen Schuljahr im September werden an der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Container stehen, um die Raumnot in der Grund- und Mittelschule zu beheben. Das hat Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Umweltausschuss des Gemeinderats bekräftigt. "Es geht vorwärts, wir werden die Zeit einhalten", versicherte die Rathauschefin in Richtung von Otto Bußjäger (Unabhängige Bürger). Er hatte zuvor nachgehakt und erinnert: "Es fehlen acht Klassenzimmer plus die Nebenräume." Zwar habe der Gemeinderat die Anschaffung von Containern im Vorjahr abgesegnet. "Aber bislang haben wir noch keinen Bauantrag gesehen", sagte Bußjäger, der auch auf die nötige Zeit für das Genehmigungsverfahren und die Ausschreibung verwies. "Uns kommt das so ruhig vor."

Die Bürgermeisterin erwiderte, dass sich der Bauausschuss am Donnerstag mit der Erich-Kästner-Schule beschäftigen wird. Dann werde nicht nur der Bauantrag für die Container auf der Tagesordnung stehen, sondern auch die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie. Sie soll klären, wie die Raumnot an der Schule mittelfristig auf Dauer behoben werden kann. Eine Möglichkeit ist die Sanierung samt Erweiterung des Gebäudes am bestehenden Standort. Zudem hatte die CSU-Fraktion zuletzt per Antrag gefordert, auch einen Neubau auf dem gemeindlichen Grundstück an der Ahornstraße in Siegertsbrunn zu prüfen. Diese Alternative könnte sich der CSU zufolge "in verschiedener Hinsicht als vorteilhaft erweisen".

Dass die Grund- und Mittelschule eine Sanierung und außerdem mehr Platz benötigt, ist seit Längerem bekannt. Mit einer Entscheidung über das weitere Vorgehen hatte die Gemeinde aber gewartet, da sie sich durch einen Realschulneubau in Höhenkirchen Synergieeffekte versprochen hatte. Inzwischen ist jedoch klar, dass die Realschule im Nachbarort Hohenbrunn errichtet wird. Deshalb soll nun rasch eine Entscheidung getroffen werden.