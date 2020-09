Da das bekannte Kartoffelfeuer coronabedingt nicht stattfindet, organisieren die Grünen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine Radltour zu den Herrmannsdorfer Landwerkstätten in Glonn. Auf eine Einkehr im Biergarten folgt 1,5 stündige Führung. Anschließend radeln alle zurück. Es wird gebeten, Mund- und Nasenschutz für die Führung mitzubringen. Start ist am Samstag, 19. September, 11 Uhr am Kirchenweg Ecke Molkereiweg. Eine Anmeldung ist unter vorstand@gruenehoehenkirchen.de möglich. Die Kosten der Führung trägt der Ortsverband.