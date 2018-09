26. September 2018, 22:01 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Standort für Realschule

In Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist neben dem Areal am Gymnasium und dem an der Erich-Kästner-Schule ein dritter Standort für den Bau einer Realschule im Gespräch. Die Schule könnte auch nahe der S-Bahnstation Wächterhof angrenzend an das neue Gewerbegebiet entstehen. Das sagte Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) auf Anfrage. Sie habe das Büro Intraplan, das bis Weihnachten eine Verkehrsuntersuchung vorlegt, beauftragt, auch diesen verkehrlich gut erschlossenen Standort in den Blick zu nehmen.