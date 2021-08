Höhenkirchen-Siegertsbrunner, die den Bundestagsabgeordneten Florian Hahn (CSU) persönlich kennenlernen wollen, haben am 17. August Gelegenheit dazu. Die CSU Höhenkirchen-Siegertsbrunn lädt Mitglieder und alle Interessierten aus der Gemeinde zu einem politischen Stammtisch mit dem stellvertretenden Generalsekretär der CSU ein. Schwerpunktthema werden die Bundespolitik und die kommende Bundestagswahl sein. Der Stammtisch findet in der Taverna Ammos in der Sportplatzstraße 11 in Höhenkirchen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.