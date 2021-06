Wer draußen Sport macht, hat es auch gerne sauber. Das sieht auch die CSU Höhenkirchen-Siegertsbrunn so und lädt am Samstag, 19. Juni, wieder zu ihrer alljährlichen "Trimm-dich-Pfad-Reinigungsaktion" ein. Auch heuer steht dabei das Mähen und Freischneiden der einzelnen Stationen des Pfads im Vordergrund. Die CSU freut sich dabei um Unterstützung. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Beginn des Trimm-dich-Pfads an der Sportplatzstraße in Höhenkirchen, von dort aus geht es los zu den einzelnen Stationen. Den Abschluss bildet eine Brotzeit um etwa 12 Uhr.