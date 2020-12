Die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn bleibt von Heiligabend bis einschließlich Sonntag, 3. Januar, geschlossen. Für unaufschiebbare Notfälle ist das Bürgerbüro und das Standesamt zwischen den Jahren - vom 28. bis 30. Dezember - per E-Mail an sylvia.schmidt@hksbr.de zu erreichen. Über die Online-Terminvereinbarung werden in diesem Zeitraum keine Termine vergeben. Mit der Schließung folgt die Gemeinde den Empfehlungen der Bundesregierung, durch Schließzeiten und Home-Office-Regelungen persönliche Kontakte weiter zu reduzieren und damit das Corona-Infektionsgeschehen zu verlangsamen. Wasserwerk und Bauhof bleiben zur Sicherstellung des laufenden Betriebs auch zwischen den Jahren besetzt.