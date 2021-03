Die Ramadama-Aktion in der Klimaschutzgemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn läuft heuer coronabedingt anders ab. Auf Abstand sollen alle mithelfen, die Umwelt von Müll zu befreien. Im April-Gemeindeblatt finden die Bürger Aufkleber, die sie auf Müllbeutel kleben und so mitmachen. Weitere Aufkleber sind im Rathaus erhältlich, und auch in Geschäften. Dann kann man beim Spaziergang, bei der Joggingrunde oder beim Gassi-Gehen mit dem Hund Unrat sammeln. Beutel mit Aktionsaufkleber können an Sammelplätzen abgestellt werden. Und zwar am Kirchenweg, an der Mauer bei der S-Bahn, an der Miesbacher Straße, Ecke Neugrundweg, an der Sportplatzstraße, beim Bauhof, nahe dem Schlittenberg am Ayinger Weg, an der Carl-Orff-Straße beim Kunsthäusl, an der Ostersteigstraße an den Kleingärten, und an der Altlaufstraße bei der Feuerwehr.