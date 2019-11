Ein 23-jähriger Serien-Autoaufbrecher ist am Samstag von einem Fahrzeughalter dabei erwischt worden, als er dessen Porsche nach Wertsachen durchsuchte. Der Wagen stand auf einem Forstweg an der Ortsumgehung Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Der 59-Jährige konnte den Dieb zunächst festhalten und bekam seine Jacke und sein Mobiltelefon zurück. Anschließend flüchtete der 23-Jährige in den Wald. Im Fahrzeug hinterließ er zwei Taschen mit mehreren Fahrzeugschlüsseln. Wie sich herausstellte, stammten diese vom Aufbruch eines Wagens bei einem Fahrzeughändler in Neuperlach. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.