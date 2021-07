Die beliebten Picknick-Konzerte der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn erklingen von dieser Woche an immer am Sonntag statt wie bisher am Freitag. Konkret heißt das für dieses Wochenende, dass die Leonhardiwiese am 25. Juli von 19 Uhr an zum Schauplatz traditionellen Musizierens wird, natürlich nur bei entsprechendem Wetter. Die aktuelle Information ist immer auch kurzfristig auf der Homepage der Blaskapelle und unter Telefon 01802/77 70 58 abrufbar. Bei der jüngsten Auflage am vergangenen Freitag, bei der die Blaskapelle auch ihre neuen Pultbanner präsentierte, kamen durch Spenden der Besucher 800 Euro zusammen. Die Musiker entschlossen sich spontan, das Geld für die Opfer der Flut zu spenden.