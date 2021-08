Am vergangenen Sonntag wäre das Picknickkonzert der Blaskapelle-Höhenkirchen-Siegertsbrunn fast einem Gewittersturm zum Opfer gefallen. Aber die Musiker wollten nicht auf den Auftritt verzichten, und so genossen sie und eine stattliche Anzahl an Besuchern mit etwas Verspätung einen Abend mit schwungvollen Klängen. Aus organisatorischen Gründen beginnt das Picknickkonzert auf der Leonhardiwiese am Sonntag, 22. August, um eine halbe früher um 18 Uhr. Die weiteren Konzerte an den Sonntagen 29. August., 5. und 12. September beginnen wegen der früher einsetzenden Dämmerung schon um 17.30 Uhr. Aktuelle Infos gibt es kurzfristig über www.blaskapelle-hoehenkirchen-siegertsbrunn.de und unter Tel.:08102/777058.