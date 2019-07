28. Juli 2019, 21:32 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Noch eine Sperrung

Die nächste Bauphase in Höhenkirchen steht vor der Tür: Von diesem Montag, 29. Juli, an bis 18. August ist sowohl der Kreuzungsbereich in der Ortsmitte als auch die Münchner Straße im Bereich des Sportplatzes wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Buslinien 216 und 244 werden von Neukirchstockach kommend über die Luitpoldstraße und die Wächterhofstraße zum Bahnhof Höhenkirchen-Siegertsbrunn umgeleitet. Die Strecke gilt laut Mitteilung der Gemeinde auch für die Gegenrichtung. Für die Haltestelle "Höhenkirchen, Lindenstraße" ist eine gemeinsame Ersatzhaltestelle für "Lindenstraße" und "Kirche" aufgestellt. Die Position ist nördlich der Ottobrunner Straße, am Ortseingang, bevor die Busse links in die Ottobrunner Straße einbiegen.