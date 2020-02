Auf viele neue Sängerinnen und Sänger freut sich die evangelische Kreuz-Christi-Kirche in Höhenkirchen. Unter Leitung der Musiklehrerin Aliceanne Wilhelm startet am Freitag, 7. Februar um 18 Uhr ein neues Chorprojekt mit einer "Schnupperprobe" im Gemeindezentrum Kreuz-Christi-Kirche am Martin-Luther-Platz. Jeder kann unverbindlich reinschauen und ausprobieren, ob ihm das gemeinsame Singen Spaß macht. In den folgenden Wochen kommt der Projektchor zu weiteren Proben an Freitagabenden und Samstagen zusammen. Das Ziel ist die musikalische Mitgestaltung des Gottesdienstes am 15. März in der Kreuz-Christi-Kirche.