18. März 2019, 21:36 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Musischer Zweig

Interessierte Eltern können am Mittwoch, 20. März, von 19 Uhr an bei einem Informationsabend das Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn kennenlernen. Ein Schnuppertag findet am Sonntag, 27. März, statt. Von 15 Uhr an geben Lehrer und Schüler zwei Stunden lang Einblick in Musikensembles sowie Akrobatik- und Theateraufführungen. Als einziges Gymnasium im Landkreis bietet es auch einen musischen Zweig an. Am Schnuppernachmittag können Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren.