26. Juli 2018, 22:21 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Musikalische Einkehr

Zur Ruhe kommen, spirituell entschleunigen, den Lärm der Welt draußen lassen, bei sich einkehren - auch in diesem Jahr ist die Leonhardikirche in Siegertsbrunn einmal im Monat samstags zu Stille und Gebet geöffnet. Zu Beginn findet von 15 Uhr an eine Kirchenführung statt, den Abschluss bildet von 16.30 Uhr an jeweils ein Musikprogramm. An diesem Samstag, 28. Juli, gestaltet das "Duo Südsaitn" ein kurzes sommerliches Konzert. Von 16.30 bis 17 Uhr spielen Eva Fenninger, Harfe, und Joachim Miska, Gitarre, entspannende, selbst geschriebene Stücke, wie "Sommer am See", "Feierabend" oder "Mountain Song", Es erklingen aber auch ruhige alpenländische und internationale Volksweisen. Zum Einsatz kommen neben Harfe und Gitarre, auch Hackbrett und Handpan, ein neueres Blechklanginstrument, das mit der Hand gespielt wird. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Musiker wird gebeten.