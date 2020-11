Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn versendet in der Corona-Pandemie musikalische Adventsgrüße. Weil kaum noch Hoffnung besteht, in diesem Jahr Adventskonzerte in der Mehrzweckhalle Höhenkirchen zu erleben, haben sich die Musiker etwas überlegt. So wird von 1. Adventssonntag, 29. November, an jeweils am Sonntag und am Mittwoch auf der Homepage ein Film eingestellt. Jeder dauert vier bis fünf Minuten und enthält Ausschnitte aus Konzert- und CD-Aufnahmen der Blaskapelle. Die Musik wird mit ausgesuchten Fotos und Texten veranschaulicht. Die Kapelle hofft, dass der Blick auf die Homepage www.blaskapelle-hoehenkirchen-siegertsbrunn.de Menschen dazu bringt, kurz innezuhalten und sich ein wenig Besinnung zu gönnen.