30. Januar 2019, 22:13 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Lichterprozession

Vierzig Tage nach der Geburt Jesu feiern Katholiken Mariä Lichtmess. In Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird der Brauch, der auf das 11. Jahrhundert zurückgeht, am kommenden Samstag, 2. Februar, um 18 Uhr in der Kirche Sankt Leonhard mit einem Lichtmess-Gottesdienst und der Segnung von Kerzen begangen. Anschließend führt eine Lichterprozession nach Sankt Peter, wo ein weiterer Gottesdienst gefeiert wird. Teilnehmer werden gebeten, Laternen und Kerzen mitzubringen. Im Anschluss an den Gottesdienst in Sankt Peter findet im Pfarrzentrum Mariä Geburt das Jahresdankessen für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter der Pfarrei statt.