Offiziell ist es noch nicht: Doch auf Nachfrage bestätigt der langjährige Organisator des Leonhardifests in Siegertsbrunn, Hans Loidl, dass in diesem Jahr die traditionsreiche Wallfahrt samt Markttreiben wegen der Beschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausfallen wird. Und zwar erstmals seit dem Jahr 1905. In Kriegszeiten habe zumindest noch die Wallfahrt stattgefunden, sagt Loidl. Doch das sowohl kirchlich als auch mit seinem bunten Festtreiben bedeutsame Ereignis, bei dem von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Juli, Tausende Menschen an der Leonhardikirche zusammengekommen wären, lasse sich einfach mit dem jetzt gebotenen Regeln zum Schutz der Menschen nicht vereinbaren, sagt Loidl. "Das fällt flach", sagt Loidl, "das ist vorbei." Zu Kriegszeiten habe es wenigstens noch eine Wallfahrt und einen beschränkten Bierausschank gegeben. Loidl ist seit 1994 als Vorsitzender des Leonhardi-Komitees zuständig für die Wallfahrt-Organisation, und als Marktleiter der Gemeinde für die Auswahl der Fieranten, die kommen.