Die Blaskapelle Höhenkirchen hat neue Probenräume und den Kulturpreis des Landkreises München erhalten. Umso mehr freuen sich die Mitglieder auf ihre ersten beiden Konzerte im Rahmen von "Musik im Pfarrsaal" am 14. und am 21. November jeweils von 19.30 an. Weil seit März 2020 keine großen Orchesterproben stattfinden durften, erarbeiteten sich acht kleine Ensembles - meist unter professioneller Leitung oder Beratung - ein eigenes Musikrepertoire, das nun zur Aufführung kommen soll. Am 14. November zu hören sind ein Oboe-Fagott-Trio, ein Saxofonquartett, Tuba und Klavier sowie ein Tubaensemble, am 21. November ein Flötenensemble, ein Klarinettenensemble, ein Blechbläserquintett sowie Marimba, Xylophon und Klavier. Die unterschiedlichen Besetzungen gestalten ein buntes Mosaik mit Musik aus vielen Epochen. Vorverkauf unter anderem bei Schreibwaren Obermeier. Reservierung per E-Mail (ingridsepp@onlinehome.de) oder telefonisch (08102/42 38). Es gilt die 3G-plus-Regel.