Kommunikation in der Ehe

Unter dem Titel "Jetzt versteh' ich dich" bietet der Pfarrverband Höhenkirchen langjährigen Ehepaaren die Gelegenheit zu einem Gesprächstraining mit professionellen Kommunikationstrainern, um Kommunikationshindernisse zu überwinden. Die Gespräche erstrecken sich über jeweils zwei Termine im Oktober und im November: Los geht es am Freitag und Samstag, 11./12. Oktober. Alle Gespräche finden im Pfarrzentrum, Schulstraße 11 statt, freitags um 15 Uhr und samstags um 9 Uhr. Anmeldung unter 089/21 37-3110 oder per E-Mail an ehebegleitung@eomuc.de; Info unter www.ehe-und-familie.info.