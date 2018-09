5. September 2018, 21:57 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Klüger essen

Die Zukunftsfähigkeit der Lebensmittelproduktion und der Umgangs mit Lebensmitteln sind Themen eines Vortrages am Dienstag, 11. September, im Pfarrzentrum Mariä Geburt in Höhenkirchen. Referent Christian Hierneis, Vorsitzender der Bundes Naturschutz, Kreisgruppe München, will laut Veranstalter Lösungen für eine bewusstere Ernährung vorstellen.